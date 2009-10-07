Camilerden kurtuluş günü mahyası

İstanbul’un kurtuluşu nedeniyle önceki gece 5 büyük camiye mahyalar asıldı.



Yeni Cami’de “Milli birlik esastır”, Sultanahmet’te “Ordumuza şükran borçluyuz”, Süleymaniye’de “Ne mutlu Türküm diyene”, Üsküdar’da “Kurtuluşun kutlu olsun”, Eyüp’te “Önce vatan” mahyaları yer aldı. Hürriyet gazetesinin haberine göre, İstanbul'un Kurtuluşu nedeniyle önceki gece kentin 5 büyük camisine mahya asıldı. Ramazan ayında ve kandillerde camilere mahya asılması uygulamasına alışkın İstanbullular başta Sultanahmet ve Süleymaniye olmak üzere bazı camilerde parıldayan mahyaları görünce şaşırdı. Sultanahmet Camii’nde “Ordumuza şükran borçluyuz”, Eminönü Yeni Cami’de “Milli birlik esastır”, Süleymaniye Camii’nde “Ne mutlu Türküm diyene”, Üsküdar Yeni Cami’de “Kurtuluşun kutlu olsun”, Eyüp Camii’nde “Önce vatan” cümleleri mahyalara yansıdı. İstanbul Müftü Yardımcısı Mehmet Aşık, tarihi camilerin mülkiyeti vakıflara ait olduğu için, mahya hizmetlerini konusunda uzman kuruluş olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün verdiğini, kendilerinin müftülük olarak sadece caminin içiyle ilgili olduklarını söyledi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluş günlerinde ve ramazan aylarında tarihi eser özelliği şartı aranan camilere asılacak mahyaları valilikte toplanan komisyona teklif ediliyor. Sistem, komisyonun aldığı karar doğrultusunda hayata geçiriliyor.