Camilerde 'iş güvenliği' hutbesi: Tedbirde aşırılık Allah'a güveni sarsar!

İstanbul Müftülüğü’nün yarın kentteki tüm camilerde okutulmak üzere hazırladığı cuma hutbesinde iş cinayetlerini önlemek için alınacak tedbirlerde ölçülü olunması gerektiği savunuldu. Hutbede, “Bu husustaki aşırılık Yüce Allah’a güveni sarsan bir davranış haline dönüşür” ifadelerine yer verildi.

Müftülüğün internet sitesinde yer alan, ‘Hayat, tedbir ve takdir’ başlıklı hutbede, iş kazalarında insan unsurunun etkin olduğu, tedbirsizliğin acı sonuçlarının yürekleri yaktığı belirtilirken, “Tedbirler alınarak yapılan işlerde sorunların ortadan kalkacağı veya en aza ineceği kuşkusuzdur” deniliyor.

Taraf.com.tr'e yer alan habere göre, hutbede ‘bela ve musibet’ olarak tanımlanan iş cinayetlerinin temelinde sorumsuz davranışlar ve yanlış kader anlayışı olduğu ifade edilse de tedbirde aşırılığın ‘Allah’a güveni sarsan bir davranış’ haline dönüşeceği gerekçesiyle ölçülü olunması isteniyor.