Camiler yarından itibaren tüm vakitlerde ibadete açılıyor!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yalnızca öğle ve ikindi namazları için ibadete açılan camilerde yarından itibaren sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaz kılınabileceğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından camide kılınan namaz vakitleriyle ilgili açıklama yaptı.

Erbaş, "Camilerimizi Cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin" ifadelerini kullandı.