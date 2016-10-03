Camiler kapılarını ziyaretçilere açtı

Almanya'da 1997'den beri her yıl 3 Ekim'de düzenlenen Açık Kapı Günü'nde camiler, Müslüman olmayanlara İslam'ı anlatmayı hedefliyor. Her sene farklı bir temanın işlendiği Açık Kapı Günü'nde bu yıl konu olarak "göç” seçildi. Bu yıl camilerde düzenlenen konferans, panel gibi etkinliklerde göç ve mülteci konusu ele alınıyor.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Dışilişkiler Müdürü Zekeriya Altuğ, bu konuyu geçen yılın sonunda belirlediklerini söyledi. Altuğ, Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Bu konunun toplumu bölebileceğini fark ettik. O zamandan beri yaşanan gelişmeler de bunu doğruladı” dedi. Altuğ, mültecilere yardım için çalışan Müslüman, Hristiyan veya Ateist olan bütün gönüllülerin tartışmaya katılarak, konuyu popülistlere bırakmamasının önemine dikkat çekti.

Açık Kapı Günü, 1997 yılında Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi tarafından hayata geçirildi. Müslümanlarla Almanlar arasındaki bağa dikkat çekmek isteyen Konsey, Camilerin Açık Kapı Günü etkinliği için Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin kutlandığı 3 Ekim'i seçti. Açık Kapı Günü, 2007 yılından beri de Almanya'daki Müslümanlara ait örgütleri çatısı altında toplayan Müslümanlar Koordinasyon Merkezi tarafından düzenleniyor.

İslam düşmanlığı

Bu yıl mülteci sorununun yanı sıra ele alınan bir diğer konuyu ise İslam düşmanlığı oluşturuyor. Zira geçen pazartesi günü Dresden'da bir caminin kapısına konan patlayıcı maddenin infilak etmesi, İslam düşmanlığını gündeme getirdi. Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz, Almanlara çağrıda bulunarak, Camilerin Açık Kapı Günü'nü İslam düşmanlığına karşı bir işaret olarak kullanılmasını istedi.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nden Zekeriya Altuğ da, "Son zamanlarda camilere ve Müslümanlara yönelik tehdit, hakaret ve maddi zarara yol açacak saldırıların arttığını gözlemliyoruz. Örneğin duvarlara gamalı haç yapılıyor veya pencerelerin camı kırılıyor. Son zamanlarda bu yeni bir boyut kazandı” dedi. Daha kötüsünün yaşanmasından kaygı duyduklarını dile getiren Altuğ, Açık Kapı Günü'nde güvenlik sorununun olmadığını vurguladı. "Gündüzleri camilerin iyi korunduğunu biliyoruz” diyen Altuğ, bu türden saldırıların geceleri kimsenin göremeyeceği zamanlarda gerçekleştiğini dile getirdi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/dpa, JD/BK