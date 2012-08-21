Camiler kadınlara uygun hale getiriliyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul’da üç bin camide kadınlara ayrılan mekânlar, abdest alma yerleri ve tuvaletleri nezih hale getirerek kadınların camilerle yeniden buluşmasını sağlayacak bir çalışma başlattı.

İstanbul Müftü Yardımcısı Kadriye Avcı Erdemli, yapılan çalışmayı şöyle anlattı: “Yeni düzenlemede camilerde kadınlar için ayrılan bölümler mahfel veya ana mekânlarda oluşturulacak. Mahfellerde perde kullanılmayacak. Caminin ana mekânında yer oluşturulması durumunda bu kısım perdeyle değil, portatif, estetik, kadınların göğüs hizasını aşmayacak ve caminin ana mekân ve unsurlarını görmesini engellemeyecek şekilde ahşap parmaklıklarla ayrılacak. Kadınlar bölümünde fazla eşya bulundurulmayacak.”

'Olumlu bir adım'

Konuyu Taraf’a değerlendiren İlahiyatçı Yazar Ayşe Şener ise düzenlemenin olumlu olduğunu belirterek şöyle dedi: “Bu, en önemli sorunlardan biriydi. Kadınlar camide hep istenmeyen, erkeklerin huşusuna zarar verecek, görünmemesi gereken bir varlık olarak nitelendirildi. Kadının, evrenin yöneticisi Allah önündeki kamusal hayatı arkaya atılıyordu. Erkek Allah’ı ile, bizzat O’nun evinde baş köşede baş misafir olarak ‘görüşüp konuşabiliyorken’, kadın bu özel dostluk ritüeline katılamıyordu. Onun için belirlenen sözüm ona ‘en ideal mekân’, evinin içindeki salonu bile değil, en arka odalarından biriydi. Ama şimdi bu durum değişiyor.”