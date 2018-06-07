"Camiler genelev olarak kullanıldı" diyen akademisyene disiplin cezası

"12 Haziran 1924'te camiler kapatılıyor. Genelev olarak kullanılan camiler var" diyen Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın hakkındaki soruşturma tamamlandı. ÇOMÜ Rektörlüğü, Akın'a disiplin cezası verildiğini duyurdu.

ÇOMÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdullah Akın, 20 Şubat’ta, Osmanlı padişahı 2’nci Abdülhamid’in vefatının 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla yapılan programa konuk olmuş, “12 Haziran 1924’te camiler kapatılıyor, düşünebiliyor musunuz? Camiler satılıyor. Çok özür diliyorum, Çanakkale ve Bursa’da genelev olarak kullanılan camiler var” açıklamlarında bulunmuştu. Akın'ın bu açıklamaları tepki çekmiş ve hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

"Rapor doğrultusunda ceza verilmiştir"

ÇOMÜ Rektörlüğü tarafından bugün yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Akın’a disiplin cezası verildiği kaydedilen açıklamada, ”Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından açılan inceleme sonucunda, yine İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından soruşturma açılmasına karar verilmiş, görevlendirilen soruşturmacı, yürüttüğü soruşturma sonucunda raporunu tamamlamış ve rapor doğrultusunda Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Akın’a, 2547 sayılı yasa ve 657 sayılı yasa hükümleri dikkate alınarak disiplin cezası verilmiştir” denildi.

"İfade ve cümleleri özel olarak seçmediğini belirtti"

Akın’ın savunmasında, 12 Haziran 1924 tarihli bir belgeden bahsettiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Akın, savunmasında 12 Haziran 1924 tarihli Türkiye’de cami kapatma-satma uygulamalarına zemin hazırlayan bir hukuki belgeden bahsetmiştir. Daha sonra zaman içerisinde bazı camilerin satıldığını, satın alan kişi veya kuruluşlar tarafından amacı dışında kullanıldığını belirtmiştir. Verdiği örnekler bağlamında ‘bu dahi yapıldı’ anlamında tepki çeken örneği verdiğini, ancak bu örneği Çanakkale ile bağdaştırmak niyet ve düşüncesinin olmadığını, canlı yayın akışından kaynaklı hızlı ifadeler sonucunda Çanakkale kastediliyormuş gibi anlaşıldığını ifade etmiştir. Özetle, söz konusu ifade ve cümleleri özel olarak seçmediğini, tamamen canlı program akışından kaynaklanan bu ifadelerin hiçbir kişi, kurum veya toplumun bir kesimini hedef almadığını, özellikle de Çanakkale’nin bu eylemlerin yapıldığı bir şehir olarak kastedilmediğini belirtmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”