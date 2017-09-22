Camiden yeni ayakkabıyı çaldı, eskisini bıraktı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de camiden ayakkabı çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı.

Torbalı Camii\'ne öğle namazı saati gelen 40 yaşlarındaki şüpheli, namaz kılmak için abdest aldı. Şüpheli daha sonra cemaatle birlikte namaza başladı ancak kısa süre sonra geri dönüp, rafta bulunan yeni bir ayakkabıyı giyip kaçtı. Namaz sonrası ayakkabısını bıraktığı rafta bulamayan sahibi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyince çalındığını fark edip, polise şikayette bulundu.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüphelinin ayağındaki çalıntı ayakkabı ise yapılan işlemin ardından sahibine teslim edildi. Torbalı Camisi imamı Süleyman Sevimli, aynı şüphelinin daha önce de ayakkabı çaldığını söyledi.



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