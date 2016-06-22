Camiden Sakal-ı Şerif'i çaldılar!

Kocaeli’nde, Ramazan ayı nedeniyle Değirmendere Yalı Camisi'nde ziyarete açılacak "Sakal-ı Şerif"in, gece geç saatlerde cami görevlilerince yapılan kontrolde, muhafaza edildiği belirtilen kilitli kutuda olmadığı anlaşıldı.

Doğan Haber Ajansı’da (DHA) yer alan habere göre, Kocaeli'de bazı camilerde vatandaşların ziyaretine açılan Sakal-ı Şerif, sergilenmek üzere getirildiği Gölcük ilçesinde Değirmendere Yalı Camisi'nden çalındı.

Ziyarete gelenler fark etti

Namaz kılmaya gelen kadınların üst katta Sakal-ı Şerif'in saklandığı kutuyu açık gördüğünü ve bunun üzerine caminin imamına haber verdiklerini aktarıyor. Camiye gelen ekipler kutunun üstünden parmak izlerini aldı.

"Bizler çok şaşkın bir haldeyiz"

Yalı Cami Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Öztok, "Burası 100 yıllık tarihi bir cami. Kadınlar namaz kılmaya geldiğinde fark edildi. Daha sonra da polise haber verildi. Bizler çok şaşkın bir haldeyiz, böyle bir olay ile ilk defa karşılaşıyoruz" dedi.

İhbar üzerine, Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Sakal-ı Şerif

İslam inancına göre, Sakal-ı Şerif, Hz. Muhammed'in özel, dini günlerde bereketlenmek için, ziyarete açılan ve cam içinde korunan sakalı. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinde bulunmaktadır.