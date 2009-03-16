Camiden dağıttılar

Tunceli’de yaşanan beyaz eşya yardımından sonra Van’da da başka bir yardım fiyaskosu yaşandı.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Van’da Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in mahallesi olan İstasyon Mahallesi’nde bulunan Hacı Ali Camii’nde mahallelilere 75 TL’lik “yardım” dağıttı.



Yerel seçimlere 2 haftadan kısa bir zaman kalırken Tunceli’de yaşanan beyaz eşya yardımından sonra Van’da da başka bir yardım fiyaskosu yaşandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’in mahallesi olan İstasyon Mahallesi’nde 12 Mart Perşembe günü öğle namazından önce halka 75 TL’lik gıda yardımı dağıttı. Vakıf, yardımları valilik ya da vakıf binasında dağıtmak yerine Hacı Ali Camii’nde dağıtmaya karar verdi. Mahalleliler, cami önünde sıra olurken, olaya tepki de gösterdiler. Mahalleliler, yardımların zenginlere dağıtıldığını, oy avcılığı amacıyla olduğunu savunurlarken, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik’e de tepki gösterdiler.



75 liralık makbuza 25 liralık gıda



Para yardımının Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan dağıtıldığını söyleyen bir vatandaş imamın ise camide olmadığını söyledi. Başka bir vatandaş ise 75 TL’lik makbuzla ancak 25 TL’lik erzak alabildiklerini söyledi. Bazı vatandaşlar ise dağıtımın camide yapılmasının yanlış olduğunu söyleyerek, “Valla saygı da yoktur. Bu büyüklerimizin tercihidir. Büyüklerimiz, demek bunu insanlarımıza layık görüyor ki; bu başımıza geliyor” dediler.



Başka bir mahalleli ise AKP’nın oy toplama amacıyla bu yardımı yaptığını, camide yapılmasının ise dini istismar olduğunu ifade etti.





DSP İl Başkanı Cahit Akbaş ise AKP’nin politikasının insanları işsizliğe, açlığa terk ederek daha sonra kendilerine “mahkum” etmek olduğunu söyledi. Akbaş şunları söyledi:



“Gördüğünüz gibi sosyal yardımlaşma sosyal devletin bir görevidir. Sosyal devlet de o yardımı yapmak zorundadır. Ama camilerde insanların dini duygularını istismar ederek insanların dini duygularını sömürerek, insanlarımızın açlığa terk edip sonra yardımlar yapmayı biz doğru bulmuyoruz. Bu bir seçim yatırımıdır, bu bir suçtur. İlgili yerlere gerekli müracaatları yapacağım. Ben inanıyorum ki insanlarımız bu yardımları alacaklar ama, yalan yanlış düşüncelerine itibar etmeyeceklerine inanıyorum. İkinci bir konu AKP, her zaman yapmış olduğunu tekrar yapıyor. Çaldıklarını insanlara dağıtıyor. Bu zaten halkın parası. Van’da da halka bir hizmet sunmadıkları gibi aileye bireye hizmet sundular. AKP’ye verilen her oy birilerinin cebine rant olarak dönüş yaptı. Bu insanların üç beş kuruşa ihtiyacı yoktur. İşe ihtiyacı vardır.”



‘Fakirlere vermiyorlar’



Kürtçe olarak derdini anlatan bir mahalleli ise yardımların fakirlere dağıtılmadığını savunarak, “Allah devletin hayrını kabul etsin. Çok güzel bir şey. Ben fakirim, oğlum asker ama yardım zenginlere dağıtılıyor. Ben fakirim alamıyorum. 10 tane dilekçe verdiğim halde alamıyorum” açıklamasında bulundu.



Kütçe olarak açıklamada bulunan bir diğer mahalleli ise şunları söyledi:



“Beş yıldır AKP iktidarda. Belediye Başkanı Burhan Yenigün bir gün gelip halimizi sormadı. 5 yıldır bu kanalın altında yaşıyoruz. Bu gün camide yardım dağıtıyorlar. Halkımız uyanmış. DTP’nin mitingini kalabalık gördükleri için, milleti kandırmak amacıyla camide yardım dağıtıyorlar. Bir oyu 70 TL’ye alıyorlar. Kürt olsun olmasın 70 TL’ye oy satılmaz. Namusu şerefi olan kimse oyunu satmaz. Hüseyin Çelik yanına iki bakan alıp gelmiş. ‘İstasyon Mahallesi benim mahallemdir’ diyor. İstasyon Mahallesi Hüseyin Çelik’in kalesi olsaydı gerçek fakirlere yardım yapılırdı. İstasyon’da sadece iki okul var. Kalesi olsaydı okul yapardı. Mahallede çamurdan geçilmiyor. Çocuklarımız 2 kilometre çamurlu yoldan yürüyerek okula gidiyorlar.”

