Camideki sadaka kutusunu böyle boşalttı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA\'da bir camide sadaka kutusunu boşaltıp, içindeki paraları ceketinin cebine koyarak kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İsmetiye Mahallesi\'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İsmetiye Merkez Camii\'ne gelen kimliği belirsiz bir kişi, ayakkabı dolabının üzerinde bulunan sadaka kutusunun yanına yaklaştı. Hırsız, sadaka kutusunun içindeki madeni paraları alıp, ceketinin cebine koydu. Daha sonra boş sadaka kutusunu aldığı yere bırakan hırsız, camiden çıkarak uzaklaştı. Bu anlar, caminin güvenlik kameralarına yansıdı.



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