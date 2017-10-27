Camide, yayla evi olanlara terör örgütü uyarısı

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da bazı camilerde, cuma hutbesinin ardından okunan duyuruda, yaylalarda yazlığı olanlar terör örgütüne karşı uyarılarak, evlerinde bulunmadıkları zamanlarda erzak bırakmamaları istendi.

Meltem Camii imamı, cuma namazı hutbesinin ardından bir duyuru okudu. Cami imamı, \"İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Müftülüğümüz tarafından sizlere iletilmek üzere bir duyurumuz var. Yaylalarda yazlığı olanlar, evlerinde olmadıkları zamanlarda erzak bulundurmasın. Malum terör örgütünün üyeleri bu evlere girerek ihtiyaç gideriyor. Onlar kapıyı kırarak da olsa içeri girerler ama içeride yeter ki yiyecek olmasın. Rabbim ülkemizin birliğini bozanlara fırsat vermesin\" dedi.