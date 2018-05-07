Camide "Üzerimde bomba var" diye bağıran sanık serbest bırakıldı

Adana'da cuma namazı sırasında minbere çıkıp "Üzerimde bomba var" diye paniğe neden iki sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya cuma namazı sırasında Merkez Sabancı Camisi'nde infiale yol açtığı gerekçesiyle başka bir davada 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan Mahmut Kılıçaslan ile Burak Tunç ve avukatları katıldı.



Tutuklu sanıklardan Kılıçaslan, savunmasında eli kanlı terör örgütüyle anılmaktan üzüntü duyduğunu ve DAEŞ'e karşı olduğunu söyledi.



Hakkındaki suçlamaları reddeden Kılıçaslan, tahliyesini ve beraatini talep etti.



Sanık Burak Tunç ise telefon tapelerindeki görüşmeler ve içeriklerin kendisine ait olmadığını öne sürdü.



Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutarsız beyanları ve kuvvetli suç şüphesi dikkate alınarak tutukluluk hallerinin devamı ve eksik hususların giderilmesi yönünde mütalaa sundu.



Tutuklulukta geçirdikleri süreyi göz önüne alan mahkeme heyeti, sanıkların yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.



Adana Merkez Sabancı Camisi'ne 1 Temmuz 2016'da gelen Mahmut Kılıçaslan, cuma hutbesi okunduğu sırada minbere çıkarak, "Üzerimde bomba var" diye bağırıp gömleğini açarak, beline sarılı korse ve üzerinde sarı renkli, boru şeklinde hazırlanmış el yapımı bombayı cemaate göstermişti.



Bunun üzerine cemaat infiale kapılarak dışarı çıkmak için koşuşturmuş, bu esnada 11 kişi yaralanmıştı. Sivil polis memurları, minbere çıkıp Kılıçaslan'ı etkisiz hale getirmişti.

Cemaat tarafından linç edilmek istenen Kılıçaslan tutuklanmış ve hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "olası kasıtla yaralama, basit yaralama", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" ve "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçlarından 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.



Bomba imha uzmanı ekip tarafından hazırlanan raporda, Kılıçaslan'ın üzerindeki düzeneğin el yapımı patlayıcı olduğu kaydedilmişti.



Kılıçaslan, 26 Ocak 2017'deki duruşmada yurtdışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye edilmiş, geçen yıl kasım ayında düzenlenen DAEŞ operasyonun ardından tutuklanmıştı.