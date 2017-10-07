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Camide uyuşturucu satışına 5 tutuklama

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz İlçesi'nde, denetimli serbestlikten yararlandırılarak bir caminin temizliği için görevlendirilen 30 yaşındaki S

07 Ekim 2017 19:24

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Honaz İlçesi\'nde, denetimli serbestlikten yararlandırılarak bir caminin temizliği için görevlendirilen 30 yaşındaki S.G.\'nin de aralarında bulunduğu toplam 5 kişi uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alındı.
Honaz İlçesi\'nde daha önce uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan S.G., denetimli serbestlikten faydalanarak tahliye oldu. Denetimli serbestlik kapsamında günün belli saatlerinde bir camiyi temizlemekle görevlendirilen S.G., geçen ay uyuşturucu ticareti yapmak suçundan jandarma tarafından gözaltına alındı. S.G.\'nin üzerinde uyuşturucu bulunmayınca serbest bırakılmasına rarar verildi. S.G.\'nin tekrar uyuşturucu sattığı şikayeti, jandarmaya iletildi. İhbar üzerine ekipler, geçen salı günü, S.G.\'yi gözaltına aldı. S.G.\'nin evinde yapılan aramada 50 gram eroin bulundu. Operasyonda S.G.\'nin dışında, eşi 28 yaşındaki G.K., uyuşturucu maddeyi satın aldığı öne  sürülen 25 yaşındaki M.K. ile eşi T.K. ve aynı yaştaki G.K.gözaltına alındı. M.K., T.K. ve G.K.\'nin, uyuşturucu madde satın almak için S.G.\'nin temizlik yaptığı camiye gittiklerini ve kendisinden eroin aldıklarını söyledikleri öne sürüldü. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, tutuklandı.

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