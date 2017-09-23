"Camide promosyondan Diyanet'in haberi var mı?"

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Ankara Milletvekili Necati Yılmaz, Isparta Müftülüğü’nün gençleri hediye dağıtımıyla camilere çekmeyi amaçlayan “Gülistan Projesi”ni TBMM gündemine taşıdı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığına önerge veren Yılmaz, projenin Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bilgisi dahilinde olup olmadığının açıklanmasını istedi. Yılmaz, “Bu uygulama bir tür teşvik primi değil midir? Camiler düzenledikleri etkinliklere katılım sağlamasını bekledikleri gençlere, deyim yerindeyse menfaat sağlayarak, aşıladıkları ahlakın farkında mıdır? İnananları ibadete yöneltmek için teşvik primine mi ihtiyaç vardır?” diye sordu.

Bu uygulamanın dinen caiz olup olmadığının açıklanmasını isteyen Yılmaz, “Bu uygulamayla imam hatip promosyonlarından sonra camilerde promosyon dönemine mi geçilmesi planlanmaktadır? Bu uygulama, inananların kendilerini Allah’a en yakın hissettikleri yerde, yani camide, Allah ile inananlar arasına menfaat ilişkisi sokmak değil midir?” sorusunu yöneltti.

Gençler için cami projesi: 20 bin TL'lik ödül dağıtılacak

Projenin kaynağını sordu

Cami etkinliklerine katılım karşılığında gençlere bonus verileceği ve maddi değeri yüksek hediyelerin dağıtılacağı iddialarının doğru olup olmadığını soran Yılmaz, “Gülistan kampanyasına maddi kaynak nereden ayrılacaktır? Diyanet İşleri’nin denetlenemeyen bütçesinden ayrılacak payla mı hediye alımı yapılacaktır? Projeyle dağıtılacak hediyelerin niteliği nedir? Isparta Müftüsü’nün belirttiği gibi cami etkinliklerine katılanlara sadece hediye mi verilecektir? Bunun dışında belli bir ödeme de yapılacak mıdır?” sorularını yöneltti.

“Anayasa’nın laiklik ilkesi gereği her inanca eşit mesafede ve hizmette bulunması gereken devletin, bir inancı desteklemek ve yaygınlaştırmak için menfaat vaadinde bulunması, hukuken kabul edilebilir mi?” diyen CHP’li Yılmaz, “Bu tutum, devleti inançlar arasında ayrım yaparak bir inanç lehine misyonerlik faaliyeti yapan bir konuma sürüklemez mi?” sorusuna da yanıt istedi.