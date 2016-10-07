Camide namaz kılarken bıçaklandı!

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir kişi, namaz kıldığı sırada bir akrabası tarafından bıçaklandı.

İddiaya göre, Çakırhüyük beldesinde yaşayan Ali Parlak (34) namaz kılmak için gittiği Çakırhüyük Camisinde, henüz bilinmeyen bir nedenle, akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen akrabası Orhan C. tarafından bıçaklandı.

Cemaatin haber vermesi üzerine ambulansla Besni Devlet Hastanesine kaldıran Parlak, ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ağır yaralanan Parlak'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Orhan C, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.