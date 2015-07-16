Camide 'fare' izdihamı; 81 yaralı

Fas’ın en büyük kenti Kazablanka’da bulunan Hasan II Camisi’nde, fare gören bir kadının çığlık atması sonucu çıkan izdihamda 81 kişi yaralandı.

Fas’ın Kazablanka kentinde bulunan Hassan II camisinde fare paniği yaşandı. Bir kadının fare görerek bağırması sonucu yaşanan panik nedeniyle kaçmaya çalışan insanların oluşturduğu sıkışıklıkta 81 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fas Haber Ajansı’nın (MAP) haberine göre, kadının fare görmesinin ardından çok sayıda kişi çığlık atmaya başladı. Yaralananlardan çoğunun kadın olduğu belirtilirken, bazı kişilerin de bayıldığı ifade edildi.