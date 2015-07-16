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Dünya

Camide 'fare' izdihamı; 81 yaralı

Fas'taki bir camide fare gören kadının çığlığı izdiham çıkardı

16 Temmuz 2015 04:05

Fas’ın en büyük kenti Kazablanka’da bulunan Hasan II Camisi’nde, fare gören bir kadının çığlık atması sonucu çıkan izdihamda 81 kişi yaralandı.

Fas’ın Kazablanka kentinde bulunan Hassan II camisinde fare paniği yaşandı. Bir kadının fare görerek bağırması sonucu yaşanan panik nedeniyle kaçmaya çalışan insanların oluşturduğu sıkışıklıkta 81 kişinin yaralandığı bildirildi.

Fas Haber Ajansı’nın (MAP) haberine göre, kadının fare görmesinin ardından çok sayıda kişi çığlık atmaya başladı. Yaralananlardan çoğunun kadın olduğu belirtilirken, bazı kişilerin de bayıldığı ifade edildi.

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