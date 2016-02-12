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Camide cemaatin başına avize düştü; 3 yaralı

Avizenin takılmasında mühendislik kurallarına aykırı işçilik hatası olduğu ileri sürüldü

12 Şubat 2016 18:18

Sivas'ta kısa süre önce restorasyonu yapılan tarihi camide cuma namazı kılındığı sırada avize düştü, cemaatten 3 kişi yaralandı.

Radikal’in haberine göre olay kent merkezinde, Yüceyurt Mahallesi'ndeki Abadan Camisi'nde meydana geldi. 25 Aralık 2015 tarihinde restorasyonu tamamlanarak Sivas Valisi Alim Barut tarafından açılışı gerçekleştirilen Abadan Camii'nde cuma namazı sırasında caminin kubbe kısmında asılı bulunan ve tutturulduğu kancadan kurtulan avize, cemaatin üzerine düştü. İmamın hutbe verdiği sırada avizenin düşmesi sonucu yaralanan Vedat Kalav (53), Ömer Öcal (40) ve Alperen Başkan (19), çağrılan ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Başlarından yaralanan bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Cami cemaatinden Sakıp Çankırı ve Zeki Tuğutlu, avizenin hatalı takıldığını söyledi. Tuğutlu, "Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafında burada restorasyon yapıldı ve 1 ay oldu burayı teslim edileli, avize olduğu gibi kalabalığın üzerine düştü. Vakıflar Müdürlüğü gelip baktılar ve ezbere iş yaptılar. Burada yapılan kontrollerin hepsi hikaye, devletin parasına yazık günah değil mi, gelip burada gövde gösterisi yapıp gittiler. Bu avizenin takımında mühendislik kurallarına aykırı işçilik hatası var. Bu avizeyi yapan kişilerin sorumluluğu var" dedi.

Seyfettin Uzunalp ise, "Hocamız hutbe veriyordu. Bir anda bir gürültü oldu ben en ön saftaydım. Arkamı döndüğümde biranda avize cemaatin başına düştü. 3 kişi başından yaralandı" dedi. 

 

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