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Camide 'canlı bomba' paniği yaşatan sanığın yargılanmasına devam edildi

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- ADANA'da, Sabancı Merkez Camisi'nde cuma hutbesi okunduğu sırada minbere koşup, beline sardığı düzeneği göstererek canlı bomba paniğine neden olan 33 yaşındaki Mahmut Kılıçarslan'ın yargılanmasına devam edildi

16 Ekim 2017 21:08

Salih ÜÇTEPE/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, Sabancı Merkez Camisi\'nde cuma hutbesi okunduğu sırada minbere koşup, beline sardığı düzeneği göstererek canlı bomba paniğine neden olan 33 yaşındaki Mahmut Kılıçarslan\'ın yargılanmasına devam edildi.
İnternet kafe işleten Mahmut Kılıçarslan, toplam 28 bin 500 kişinin aynı anda namaz kılabildiği Sabancı Merkezi Camisi\'nde, 1 Temmuz 2016\'da yerinden kalkıp koşarak, cuma hutbesi okuyan imamdan mikrofonu aldı. Kılıçarslan, ardından, evinde yapıp beline korseyle sardığı düzeneği göstererek, paniğe neden oldu. Cemaat tarafından tekme tokat dövülen ve namaza gelen polisler tarafından linçten kurtarılan Mahmut Kılıçarslan, tedavi edildikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TAHLİYE EDİLDİ
Sanık Mahmut Kılıçarslan hakkında 6 suçtan toplam 70 yıla kadar hapis cezası istemiyle 11\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne dava açıldı. İlk duruşmada savunma yapan Kılıçarslan, terör örgütü üyeliğini kabul etmeyerek, \"Üzerimdeki düzeneği internetten araştırarak basit bir şekilde yaptım. Bu düzenek patlayıcı bir düzenek değildir. Minberdeki imam ile konuştum. Hutbe öncesi duayı yapacağım sırada cemaatten birkaç kişi, \'canlı bomba\' diye bağırınca panik yaşandı. Kimseye zarar verme niyetim yoktu\" dedi.
Celse arasında tahliyesine karar verilen Kılıçarslan, bugün görülen 3\'üncü duruşmaya gelmedi. Mahkeme heyeti, eksik kalan raporların beklenilmesine karar vererek davayı erteledi.

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