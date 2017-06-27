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Camide bıçaklanan vatandaş hastanede kalp krizinden öldü

“Bana müdahale edilmedi, sadece tampon var”

27 Haziran 2017 18:19

Pendik Esenyalı Merkez Camisi’nde önceki gün öğle namazı sırasında bıçaklanan 36 yaşındaki Hüseyin Aydın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İki çocuk babası Aydın’ın kalp krizi sonucunda öldüğü belirtildi. Aydın, saldırıya uğradığı camide bugün ikindi namazı sonrası kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz'ın haberine göre, Pendik’te Ö.B. adlı psikolojik rahatsızlığı olduğu iddia edilen saldırgan Esenyalı Merkez Camisi’ni basarak namaz kılmakta olan üç yurttaşı bıçaklamıştı.

Saldırgan cezaevine gönderilirken, aralarında pideci Hüseyin Aydın’ın da olduğu üç yaralı hastaneye kaldırılmıştı. Hafif yaralanan Aydın, Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne götürüldü. Durumunun iyi olduğu ve kontrol amaçlı tutulduğu belirtilen Aydın bayramın ikinci günü fenalaştı. Bu esnada kardeşine “Bana müdahale edilmedi, sadece tampon var. Sancılarım var” dediği belirtilen Aydın’ın kalp krizi sonucu öldüğü belirtildi. 

Aydın’ın akrabalarından Turgay Bağatur, mahallede yaşayan saldırganın psikolojik yönden sorunlu olduğunun söylendiğini anlatarak şunları kaydetti:

“Babası hastaneye yatırmak istiyormuş ama bir türlü zaptedememiş. ‘İnternete giriyor, çok etkileniyor’ demiş. Serseri mayın gibi dolaşmış, en sonunda camide patlamış. Psikolojik sorunları olduğu söyleniyor. Madem öyle bu zamana kadar neden tedavi altına alınmamış? Olayın ilgili kurumlara intikal etmemiş olması ve gerekli önlemlerin alınmamış olması bugünkü faciayı getirdi.”

Camideki kameraların çalışmadığını kaydeden Bağatur, “Kameralar var. İlgililer ya kurulumunu yapmamış ya da harddisk dolu olduğundan kayıt yok” diyor. Bağatur, “Saldırgan ne amaçla bu eylemi gerçekleştiriyor? Tek başına mı, başkaları da var mı? Yönlendirildi mi, kandırıldı mı? Ve neden ‘Kahrolsun faşizm ya da faşistler!’ diyerek saldırıyor?” sorularını yöneltti.

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Camide bıçaklanan vatandaş hayatını kaybetticamiiyaralıPendikEsenyalı Merkez Cami

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