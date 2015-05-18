Camide Arınç'a özel 'kırmızı şerit' protokolü

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Manisa'nın Akhisar İlçesi'ndeki Hilaliye Kuran Kursu'ndan mezun olan 85 öğrenci için düzenlenen törene katılıp Şahinbey Camii'nin açılışını yaptı. Bülent Arınç’a özel protokolün hazırlandığı camide, Arınç’ın oturduğu yer kırmızı şeritler çekilerek cemaatten ayrıldı.

Sol Haber Portalı’nda yer alan habere göre, etkinlikte yaptığı konuşmada duygulu anlar yaşayan Arınç, hakkında idam kararı verilen Mısır'ın devrik lideri Muhammed Mursi ve arkadaşlarının infazdan kurtulması için de dua etti.

Akhisar'da Hilaliye Eğitim Vakfı'nın Projesi kapsamında iki yıl önce temeli atılan, 30 dönümlük arsa üzerinde tasarlanan Hilaliye Külliyesi içindeki Şahinbey Camii'nin açılışı ile 85 öğrencinin hafızlık merasimi yapıldı. Düzenlenen törene Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın yanı sıra Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, AKP Manisa milletvekilleri Hüseyin Tanrıverdi, Uğur Aydemir ve Muzaffer Yurttaş, Manisa İl Müftüsü Sinan Cihan ile çok sayıda davetli katıldı. Hilaliye Kur'an Kursu'ndan mezun olan 85 öğrenci için düzenlenen törenle camide ibadete açıldı.

Mursi için dua

Hafızlık merasimi öncesi konuşan Bülent Arınç, külliye için başlatılan çalışmalardan bahsetti. Hafızlık merasimine katılan gençler için övgü dolu sözler sarf eden Arınç, iki yıl önce çalışmalara başlanılan külliyenin en azından cami bölümünün bitirilmesinin sevincini yaşadığını söyledi. Mısır mahkemesinin hakkında idam kararı verdiği Muhammed Mursi için de dua eden Arınç, şunları söyledi:

Rabbim Mursi'ye yardım etsin. Onun arkadaşlarına yardım etsin. Firavunlara, zalimlere rabbim fırsat vermesin. Onları kahhar ismiyle kahreylesin. İslam aleminin içinde bulunduğu sıkıntıları, dertleri, birbirlerine düşme hallerini, çatışmaları, kavgaları görmek bizi çok üzüyor. Suriye'ye, Irak'a ve Yemen'e bakın. Ortadoğu coğrafyası, Uzakdoğu Asya'ya gidin. Myanmar'da Müslümanların yaşadıkları; Arakan Müslümanları ve Pakistan'a gelin. Afganistan'a bakın, Bangladeş'i görün. Hep üzüntü verici şeyler. Bunlar Müslümanlar ve kendi aralarında kavgalılar. İslam'dan uzak, Kuran'dan uzak ve İslami ilimlerin, ibadet ve ilmihal bilgileri yaşamayan insanların içine düştükleri felaketlere bakın. Bediüzzaman Hazretleri Müslümanların bu haline baktıktan sonra, üç sebeple bu sıkıntıları özetlemiş; cehalet, zaruret ve ihtilaf. 'Bunlara karşı da marifet ve ittifak ile ancak başarılı olabiliriz' diye özetlemiştir. İslam alemindeki cehalet, yoksulluk, fakirlik, kavgalar ve çatışmalar, bugün bütün dünyada Müslüman olmayanları belki sevindiriyor. Müslümanları ise üzüyor ve perişan ediyor. Türkiye'miz, Allah'a binlerce kez şükür ederiz; Bir huzur adası içerisinde, İslam'ı en iyi bilen ve en güzel şekilde yaşayan, İslam'ın en iyi şekilde tebliğini ve işrakını yapan bir ülke. Her gün sadece Manisa'mızda 500'e yakın Kur'an kursumuzda şu kadar öğreticimiz ve öğrencilerimiz ile çalışıyoruz. Allah İslam alemindeki bu kötüye gidişi de durdursun. Yanlışlardan, ihtilaflardan, rabbim onları da muvaffak etsin.

Akhisar'daki Külliye'deki altı ana bölüm içinde yer alan, ismini vakfın kurucusu Şahin Yılmaz'dan alan Şahinbey Camii'nin 2 bin 700 kişi kapasiteli olduğu belirtildi. Akhisar- İzmir Karayolu'nun 4'üncü kilometresi üzerinde bulunan külliyenin, toplam alanının yaklaşık 30 bin metrekare olduğu, toplam kapalı alanın projenin tamamlanması halinde 32 bin metrekareyi bulacağı kaydedildi. Toplam 44 dersliğin bulunduğu külliyede, 856 öğrenci kurs görebileceği ifade edildi. 624 kişinin yatılı kalabileceği külliyede, 52 kişilik misafirhane ve 62 araçlık otopark bulunacağı belirtildi.