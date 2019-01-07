Camide aerobik yaptılar

İskenderun’da Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı gençlik merkezi tarafından “Namazda bereket, sporda hareket var” adlı proje ile İskenderun Kaptan Paşa adlı camiye sabah namazına giden cemaate cami içerisinde spor yaptırılıyor.

Halk Sesi’nden Mete Çağdaş’ın haberine göre Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan gönüllü bir grup, önce cami cemaati ile birlikte namazlarını kılıyor daha sonra ise camiye özel olarak getirilen antrenör nezaretinde cemaate, cami içerisinde sabah sporu yaptırılıyor.

Gençlik liderlerinin şimdilik sadece her hafta perşembe günleri yapılan bu uygulamayı hafta da 2 güne çıkartmayı düşündükleri belirtiliyor.

Öte yandan bazı cami cemaati bu tür projelere sıcak bakmıyor ve “Cami içersinde kahvaltı veya çorba ziyafeti verenlere tanık olduk da jimnastik yapanlarını da ilk kez görüyoruz. Bu gidişle Allah muhafaza pansiyon niyetine turistlere de kiralayabilirler! Gidişat İslamiyet adına hiç de iyiye gitmiyor. Camiler İbadet içindir. Sporlarını çıkıp cami avlusunda yapsınlar” diyerek, tepkilerini dile getiriyor.