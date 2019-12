'Camianın başını dik tuttuk'

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, ilk yarıda ortaya koyulan performanstan memnun olduğunu belirterek, ''Trabzonspor olarak camianın başını dik tutan bir performans sergilediğimize inanıyoruz" dedi.





Yanal, Trabzonspor Dergisi'nin bu ayki sayısında yer alan yazısında, ligin ilk devresinde ortaya koyulan performanstan memnun olduğunu ifade ederek, ''Trabzonspor olarak ligin ilk yarısında camianın başını dik tutan bir performans sergilediğimize inanıyoruz. Hedefimiz ikinci devrede de bu görüntümüzü daha iyi seviyeye çıkartarak sürdürmektir'' dedi.



Sezon başında oyuncu kadrosunda belirledikleri değişimi sağlayabilmek adına yönetim kurulu ile koordineli bir çalışma süreci geçirdiklerini kaydeden Yanal, ''Herkesin fikir birliğine vardığı oyuncuların alınması sağlandı. Bu yönde camiadan da büyük bir destek ve katkı gördük. Planlarımızda bir aksama yaşanmadı'' diye konuştu.



Trabzonspor'u başarıya taşıyacak en önemli unsurun bütünleşme duygusu olduğunu herkesin bildiğini belirten Yanal, ''Bu nedenle camiayı oluşturan her birimin katkısı ve takımın el birliğiyle zirve mücadelesinin içerisinde kendimize yer bulduk. Yeni oluşan kadronun uyum süresini de bu atmosferde fazlasıyla kısalttık. Çalışmalarda ve yarışmada tüm enerjilerini büyük bir keyifle takımları için harcayan bir oyuncu kitlesi oluşturduk. Unutulmamalıdır ki şu andaki kadromuz ligin en genç üç takımından birisidir. Şampiyonluğun önemli bir yolculuk olduğunu düşünüyoruz. Bu yolculuğun sabırlı ve uzun soluklu olması gerekli'' şeklinde konuştu.



Taraftarların ligin ilk devresinde sergilediği yüksek performansın elde ettikleri başarıda büyük rol oynadığını vurgulayan Yanal, ''Tribünleri doldurup stadyumu bir karnaval yerine çevirmenizi, futbolcularımızın performansını artıran en önemli etken olarak görüyoruz. Trabzon kentinin karakterine uygun, kazanma adına her türlü girişimi yapan, cesur, aktif bir takım halinde yarışı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki bu sevgi ve destek sürdüğü taktirde çok daha iyi sonuçlar alınacaktır'' dedi.



Yanal, hedefi olan bir takım olduklarını da belirterek, ''Her şarta hazırlıklı olmalıyız. Bu nedenle dünyadaki uygulamalara benzer bir modelle ciddi bir transfer organizasyonu başlattık. Amacımız değerli Trabzonsporlular'ı hem oynadığımız futbolla hem de aldığımız sonuçlarla mutlu etmektir. Bunu başarma yolunda ekibimizle birlikte iyi niyetli ve kararlı bir çalışma içerisindeyiz'' diye konuştu.