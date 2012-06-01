T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Cami yaptırana vergi indirimi geliyor

Yeni yasa ibadethane yaptıranların, inşaat maliyetini vergiden düşmesine olanak sağlıyor

01 Haziran 2012 11:38

Kamuoyunda 'teşvik yasası' olarak bilinen düzenleme TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmenin ardından yasalaştı. Yeni yasayla ibadethane yaptıranlar maliyetini gelir ve kurumlar vergisinden düşebilecek.
 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni yasa ibadethane yaptıranların, inşaat maliyetini vergiden düşmesine olanak sağlıyor.

Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler için ayni ve nakdi yardımlar, Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinden indirilecek.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar da vergi indirimi kapsamında tutuldu.


Yüzde 80'e varan bölgesel teşvik


İstihdam ve yatırımlara yeni teşvikler getiren yasayla bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, stratejik yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.

Paket, bölgesel teşviklerde illere göre yüzde 80'e kadar vergi indirimi öngörüyor.


'Cep'lere 100 lira harç


Yeni yasayla birlikte bundan böyle yurt dışından getirilen cep telefonları için, 100 lira kullanım izin harcı ödenecek.


Yaşlı araçlar hurdaya


Yasa, model yılı 1985 ve daha eski olan taşıtların hurdaya ayrılmasını teşvik etmek için vergi borçlarının silinmesini öngörüyor.

ETİKETLER

camivergiindiriminşaat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24