Cami yaptırana vergi indirimi geliyor

Kamuoyunda 'teşvik yasası' olarak bilinen düzenleme TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmenin ardından yasalaştı. Yeni yasayla ibadethane yaptıranlar maliyetini gelir ve kurumlar vergisinden düşebilecek.



Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Yeni yasa ibadethane yaptıranların, inşaat maliyetini vergiden düşmesine olanak sağlıyor.

Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler ve Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler için ayni ve nakdi yardımlar, Kurumlar Vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinden indirilecek.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti'ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar da vergi indirimi kapsamında tutuldu.



Yüzde 80'e varan bölgesel teşvik



İstihdam ve yatırımlara yeni teşvikler getiren yasayla bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, stratejik yatırımların desteklenmesi amaçlanıyor.

Paket, bölgesel teşviklerde illere göre yüzde 80'e kadar vergi indirimi öngörüyor.



'Cep'lere 100 lira harç



Yeni yasayla birlikte bundan böyle yurt dışından getirilen cep telefonları için, 100 lira kullanım izin harcı ödenecek.



Yaşlı araçlar hurdaya



Yasa, model yılı 1985 ve daha eski olan taşıtların hurdaya ayrılmasını teşvik etmek için vergi borçlarının silinmesini öngörüyor.