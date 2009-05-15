Cami Viyana'yı böldü

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen mitinglerde aşırı sağcılar cami yapımına karşı çıkarken, sosyalistler ise destek verdi.



Aşırı sağcı Özgürlükçüler Partisi(FPÖ) öncülüğünde düzenlenen ve 700 kadar kişinin katıldığı "Cami ve minareye hayır" mitinginde konuşan parti lideri Heinz Christian Strache, ülkede faaliyet gösteren Avusturya-Türkiye İslam Birliğinin(ATİB) "siyasi bir dernek olduğunu ve Türkiye devletinin Avusturya'daki kolu gibi çalıştığını" ileri sürerek, "ATİB'in Viyana ve diğer kentlerde minareli cami inşa etmesine izin vermeyeceklerini" söyledi.



Merkezi Viyana'da bulunan ATİB, T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteriyor ve ülkedeki Türk vatandaşlarına dini hizmet sunuyor.



Konuşmasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Camiler kışlamız / Minareler süngümüz / Müminler askerimiz" dizelerini okuyan ve Almanya'da geçen yıl yaptığı konuşmasında da "Asimilasyon büyük bir insanlık suçudur" sözlerini hatırlatan Strache, "Biz ülkemizde İslamcıların cami ve minare yapmalarına izin vermeyeceğiz" dedi.



Kendisi ve partisi hakkındaki "Irkçılık ve Nazi" suçlamalarını da kabul etmediğini belirten Strache, "Her İslamcı bir terörist değil ama son yıllardaki olaylara baktığımızda her teröristin bir İslamcı olduğunu görüyoruz" iddiasında bulundu.



İktidardaki Sosyal Demokrat Parti(SPÖ) ile muhalefetteki Yeşiller Partisi'ni, ülkedeki Müslümanlara "aşırı haklar tanımakla" suçlayan Strache, "Viyana belediye başkanı seçildiğinde cami ve minareye kesinlikle izin vermeyeceğini ve Müslüman kadınların kamusal alanlarda türban takmalarını yasaklayacağını" bildirdi.



Ülkedeki yabancıların dini vecibelerini yerine getirmelerini karşı olmadıklarını ve ibadet evi açmalarına da karşı olmadıklarını iddia eden Strache, eline ağaçtan yapılmış büyükçe bir haç alarak, "Biz ülkemizde cami ve minareyi değil haç'ı hakim kılmak istiyoruz" diye konuştu.



Konuşmasında, ülkedeki okullarda İslam din derslerinin denetlenmediğini ve din dersi öğretmenlerinin demokrasiye karşı olduklarını açıkça beyan ettiklerini de ileri süren Strache, "İslam din dersi kitaplarının ve öğretmenlerin denetlenmesini ve derslerin Almanca verilmesini istediklerini" söyledi.



Sosyalist gençler ve Yeşiller'den karşı miting



Aşırı sağcı Özgürlükçüler Partisinin(FPÖ), "Camiye ve minareye hayır" mitingine karşı, Sosyalist gençler ile Yeşiller Partisi de, "Irkçılar ve Naziler dışarı, İslam düşmanlarına hayır" sloganıyla karşı bir miting düzenledi.



Ülkedeki Müslüman toplumuna destek amacıyla parlamento binası önünde toplanan 800 kadar gösterici, "İslam düşmanlığına hayır", "Naziler dışarı", "Irkçılığa ve İslam düşmanlığına karşı birleşelim" pankartları taşıyarak sloganlar attılar.



Viyana toplum polisi de iki grup arasında olası bir çatışmayı önlemek için olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.



Ülkedeki Müslümanlara destek veren Sosyalist gençler ile Yeşiller Partisinin mitinginde yapılan konuşmalarda da "Ülkedeki tüm insanların dini vecibelerini özgürce yerine getirme hakkına sahip oldukları" vurgulanarak aşırı sağcı Özgürlükçüler Partisi lideri Heinz Christian Strache'yi "Hristiyan ve Müslümanları birbirlerine karşı kışkırtarak siyasi çıkar sağlamakla" suçladılar.



Parlamento ve belediye sarayı çevresinde barikat kuran polis, miting süresince de kent merkezindeki ana caddeyi 3 saat süreyle araç trafiğine kapattı.



Aşırı sağcıların başbakanlık binasından belediye sarayına yürümeleri sırasında Yeşiller partili bir grupla karşılaşmaları sırasında küçük çapta bir arbede de polisin müdahalesiyle çatışmaya dönüşmeden önlendi.



Sağanak yağmura rağmen geç saatlere kadar süren iki miting de çatışmaya dönüşmeden sona erdi.



