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Cami tuvaletindeki su saati çalındı

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesi'ndeki Salih Yıldız Camisi'nin tuvaletinde bulunan su saati kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı

16 Aralık 2017 15:03

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun), (DHA)- SAMSUN\'un Bafra ilçesi\'ndeki Salih Yıldız Camisi\'nin tuvaletinde bulunan su saati kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.
Bafra ilçesi Çilhane Mahallesi Elmas Yıldız Sokak üzerinde bulunan Salih Yıldız Camii\'ne sabah gelen temizlik görevlisi Yılmaz Ocak, tuvaletler bölümüne gittiğinde su saatinin olmadığını gördü. Ocak, durumu polise bildirdi. Su saatinin sökülüp kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalınması üzerine polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 2 yıldır camide görev yaptığını söyleyen Yılmaz Ocak, \"Kapıyı zaten açık bırakıyoruz. Ama hiç hırsızlık olayı yaşanmadı. 2 yıldır buradayım ilk kez başımıza böyle bir olay geldi\" dedi. 

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