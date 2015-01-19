Cami tuvaletinde uyuşturucu komasından öldü

Mersin'de akşamdan beri evine gelmeyen 30 yaşındaki 2 çocuk babası genç cami tuvaletinde ölü bulundu.

Merkez Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'ndeki Nur Sultan Camii’nin görevlisi sabah saatlerinde temizlik için lavaboya gitti. Görevli tuvaletlerden birini kapısının açılmaması üzerine şüphelenerek üst taraftan içeri bakınca bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polisler cesedin dün akşamdan beri evine gelmeyen Bülent Ateş'e (30) ait olduğunu belirledi. Bir süredir uyuşturucu tedavisi gören gencin yanında uyuşturucu enjekte etmekte kullanılan şırınga bulunurken yakınlarına haber verildi.

‘Kardeşime uyuşturucu içiren namussuzların hepsini tanıyorum’

CİHAN’da yer alan habere göre olay yerine gelen Ateş’in iki ağabeyi tuvalete giderek kardeşlerinin cesedini teşhis etti. Çıkışta gözyaşlarını tutamayan ağabeyleri yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Ağabey Nuri Ateş, "Bu çocuk 24 saat geçmeden beni arardı. Aramayınca başına bir iş geldiğini anladım. Sabaha kadar kendisini aradık. Bu namussuzlar var ya bu namussuzlar. Bundan sonra Mersin'de bir cinayet çıkacak." diye konuştu. Kardeşini bir buçuk senedir tedavi ettirdiğini ifade eden Ateş, "Ben bunu 10 gün önce hastaneden çıkardım. Bu çocuğun hiçbir şeyi yoktu. Bu çocuğa bunu zorla içirdiler. Bu namussuzların hepsini biliyorum." dedi.

Daha sonra olay yerine gelen gencin annesi, babası ve eşi fenalık geçirdi. Ateş'in cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.