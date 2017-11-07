Cami tuvaletinde cinsel istismara 2 yıl 1 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de kız arkadaşına cami tuvaleti ve türbe kenarında cinsel istismarda bulunmakla suçlanan tutuksuz sanık 17 yaşındaki M.K.\'ya \'reşit olmayan kişiye cinsel istismar\' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

Olay, geçen 27 Mayıs\'ta Kocasinan ilçesi Himmetdede mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre kız arkadaşı 17 yaşındaki D.B. ile tehdit ederek mahallede bulunan caminin tuvaletinde ve birkaç gün sonra da mahallede bulunan bir türbe bahçesinde ilişkiye girdiği iddiasıyla yargılanan M.K.\'nin Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına başlandı. M.K. duruşmada, \"Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum. D.B.\'ye arkadaşlık teklif ettim. Ancak, kabul etmedi. Kesinlikle ilişkiye girmedik. Sadece parkta konuştuk\" dedi. D.B. ise \"Polisteki sorgumda söylediklerimi kabul etmiyorum. M.K.\'dan şikayetçi değilim\" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, M.K.\'ye, \'reşit olmayan kişiye cinsel istismar\' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.