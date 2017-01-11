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Cami tentesinin cemaatin üzerine çökmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş 23 kişi de yaralanmıştı

11 Ocak 2017 16:31

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ataköy 5. Kısım'da bulunan caminin avlusundaki tentenin kar ve fırtına dolayısıyla cenaze namazı kılanların üzerine çökmesi olayıyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Savcılık, emniyete olayda sorumluluğu bulunanların tespit edilmesi için talimat verdi.

Olayda 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin ağır yaralandığı öğrenilirken, cami imamı Adem Karabey'in de emniyet tarafından ifadesinin alınacağı bildirildi.

Yapılan soruşturma sonucunda, olayla ilgili olarak ihmali bulunan kişi veya kişilere dava açılacak.

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TenteBakırköycami tentesi

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