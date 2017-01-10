Cami tentesi namaz kılan cemaatin üzerine çöktü; 1 ölü 40 yaralı

İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde cenaze namazı kılanların üzerine kar biriken tente çatı çöktü. Çöken çatının altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi de yaralandı.

İstanbul Valiliği olaya ilişkin olarak şu açıklamayı yaptı:

"Bugün öğle saatlerinde Bakırköy ilçesi Ataköy Semti 5. Kısım Camii'nde cenaze namazının kılınması sırasında, avluda bulunan tente, üzerinde biriken yoğun kar nedeniyle çökmüştür.

"Bu elim kaza nedeniyle 4’ü ağır olmak üzere 40 vatandaşımız yaralanmış ve 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 14 vatandaşımız taburcu olmuş, 26 vatandaşımızın ise tedavilerine devam edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Görgü tanığı kadın, "Geldiğimiz andan beri 'lütfen tenteler altından geçmeyin, çökebilir' deniliyordu. Kar hızlanmıştı. İlk cenaze namazı kılındıktan sonra bir anda tente çöktü. Kaos oldu. Herkes kendi arkadaşının yardımına koştu" dedi.

"Karın temizlenmesi gerekirdi" diyen kadın, "Üstteki beyaz yerler eğikti. Üzerimize çökecek gibiydi" diye konuştu.