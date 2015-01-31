Cami saldırısında bilanço ağır



Polisin verdiği bilgilerine göre olay Sind eyaletindeki Şikarpur kentinde meydana geldi. Saldırının cuma namazı sırasında yapıldığı kaydedildi. Sind terörle mücadele şubesi emniyet müdürlerinden Raja Ömer Kitab “Bombacı camide büyük yıkıma sebep olabilecek bir yerini seçmiş” dedi. Kitab bombanın çelik bilyeler ve şarapnel parçalarıyla güçlendirildiğini söyledi.

Birçok ailenin ölen yakınlarının cenazelerini evine götürmesi nedeniyle ölü sayısının daha yüksek olduğu sanılıyor. Saldırı Pakistan'da Şii azınlığa yönelik son üç haftada ikinci büyük saldırı olma özelliği taşıyor.

Sind eyaleti yönetimi Cumartesi yas ilan ederek okulların, dükkan ve büroların kapalı kalacağını açıkladı. Eyalette toplu taşıma araçlarının seferleri de iptal edildi.