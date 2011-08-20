-Cami saldırısında 51 ölü PEŞAVER (A.A) - 20.08.2011 - Pakistan'ın kuzeybatısındaki bir camide dün düzenlenen saldırıda ölü sayısı 51'e çıktı. Yerel yetkililer, cuma namazı sırasında düzenlenen intihar saldırısında 51 kişinin öldüğünü, 121 kişinin yaralandığını belirtti. Pakistan'da 3 aydır düzenlenen en kanlı saldırıyı Pakistan'taki Taliban adına, isminin Muhammed Talha olduğunu söyleyen bir kişi üstlendi. Pakistan'ın Afganistan sınırındaki Hayber aşiretler bölgesindeki camide düzenlenen saldırıda dün yapılan açıklamada 43 kişinin öldüğü bildirildi.