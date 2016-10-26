Cami minaresini hatıra olarak götürmüşler: Çok güzeldi, her gelen hayran kalıyordu…

Çanakkale Biga'ya bağlı Eşelek köyü sakinlerinin, baraj yapımı nedeniyle 1997'de boşaltılan ve Gökçeada'ya taşınan eski yerleşim alanlarından hatıra olarak köy camisinin minaresini de götürdüğü ortaya çıktı. Köyün taşınma sürecindeki muhtarı Nazmi Ceylan, "Camimizin minaresi gerçekten çok güzeldi. Her gelen hayran kalıyordu. Dedik ki 'Sökelim götürelim yeni köyümüzdeki camimize minare olsun bu minare' Hem minaremiz oldu hem de en önemli hatıramız" dedi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Eşelek köyünün sakinleri, baraj yapımı nedeniyle 1997'de boşaltılan ve Gökçeada'ya taşınan eski yerleşim alanlarından hatıra olarak köy camisinin minaresini de götürdüğü ortaya çıktı. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımına 1986'da karar verilen ve 1990'da temeli atılan Bakacak Barajı, 1999'da hizmete açıldı.

136 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajın havzasında yer alan ve boşaltılmasına karar verilen Biga'nın 85 haneli Eşelek köyü sakinlerine, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde yeni köy oluşturulması için yer gösterildi. Gökçeada'ya gelen köylüler, burada adanın kuzeyinde kalan bölgede kendileri için gösterilen alana yerleşme kararı aldı. Köydeki 85 haneden 60'ı Gökçeada'ya gelmeyi kabul ederken 25 hane ise Biga merkezi ile civar köylere yerleşti.

Minare hikâyesi ortaya çıktı

Yıllar sonra baraj sularının çekilmesiyle köy tekrar görüldü ancak meydanındaki caminin minaresinin olmadığı fark edilince ilginç bir hikaye ortaya çıktı.

Bölge halkının topraklarından ayrılmadan önce yeni köylerine, hatıralarını yıllar sonra bile canlı tutmalarını sağlayacak bir anı olarak Eşelek köyü camisinin 1964'te yapılan minaresini de götürdükleri anlaşıldı.

Taşlar tek tek sökülüp numaralandırıldı

Minareyi yapan ustayı bulan köy halkının, 1997'de taşları tek tek söküp numaralandırdığı, parçaları kamyona yükleyerek yaklaşık 200 kilometre uzaklıktaki yeni Eşelek köyüne gittikleri öğrenildi. Yeni köylerine taşınan halk, yanlarında getirdikleri "hatıra minare"yi 2000'de yapılan köylerinin camisine ekledi. 40 gün gibi bir sürede yeniden inşa edilen 52 yıllık minareden, 3 yıllık aradan sonra tekrar ezan sesi duyulmaya başlandı.

Köyün taşınma sürecindeki muhtarı Nazmi Ceylan, "Camimizin minaresi gerçekten çok güzeldi. Her gelen hayran kalıyordu. Dedik ki 'Sökelim götürelim yeni köyümüzdeki camimize minare olsun bu minare'. Hem minaremiz oldu hem de en önemli hatıramız" ifadelerini kullandı.