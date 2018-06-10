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Cami minaresine AKP pankartı

"Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız"

10 Haziran 2018 16:15

Başbakan Binali Yıldırım’ın 8 Haziran'da Bitlis’te yaptığı miting alanının yanında bulanan Ulu Camii’nin minaresine AKP’nin pankartı asıldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, üzerinde Ziya Gökalp’in “Minareler süngü, kubbeler miğfer, camiler kışlamız” mısralarının yazılı olduğu pankartta AKP logosu da yer aldı.

Geçtiğimiz günlerde Antep’te bir vatandaşın camide çektiği video, kamuoyunda tepkilere neden olmuştu. Görüntülerde imam, cemaati Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı mitinge davet ediyordu. 

 

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