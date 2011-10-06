-Cami kundaklama soruşturmasında 1 gözaltı TEL AVİV (A.A) - 06.10.2011 - İsrail'in kuzeyinde, Yukarı Celile bölgesinde, Tuba Zangeriyye adlı Arap köyü camisinin kundaklanmasıyla ilgili olarak 18 yaşında bir Yahudi yerleşimci gencin gözaltında tutulduğu bildirildi. İsrail polisinin, olaydan hemen iki saat kadar sonra yakaladığı bildirilen zanlıyla ilgili soruşturma konusunda yayın yasağı bulunuyor. Arap kasabası Kfar Saba'da mahkemeye çıkarılan Yahudi yerleşimci gencin 4 gündür gözaltında bulunduğu ortaya çıkarken, mahkeme, polisin talebine uyarak, gözaltı süresini 5 gün daha uzattı. Gencin, Batı Şeria'daki Filistin kentlerinden Nablus etrafındaki Yahudi yerleşimlerinden birinden olduğu da belirtildi. Geçen Pazartesi sabahı yakılan camiyle ilgili olarak yakalanan zanlının rutin polis kontrolünde yakalandığı, aynı araçtaki diğer iki kişiyle birlikte gözaltına alındığı, ancak diğer iki kişinin kısa süre sonra serbest bırakıldığı kaydedildi. Polis ise mahkemeden, konuyla ilgili tüm oturumların, ulusal güvenliğe zarar verebileceği gerekçesiyle basına kapalı yapılmasını da istedi. Zanlının, suçlamaları kabul etmediği belirtilirken, avukatı da şüphelerin istihbari bilgilerden kaynaklandığını ve olayla ilgili herhangi bir kanıt bulunmadığını savundu. Bedevi köyü camisinin yakılması İsrail'de tüm kesimlerden tepki görmüş, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres başta olmak üzere, Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrailli bakanlar, iktidar ve muhalefetten politikacılar ve din adamları da dahil çok sayıda kişi kundaklama olayını şiddetle kınamıştı. Öte yandan İsrail radyosunun haberine göre, Batı Şeria'daki İsrail polisi, Nablus'un güneyindeki Kusra köyünde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarına zarar verdiği gerekçesiyle bir Yahudi yerleşimci genci gözaltına aldı. Filistinli yetkili Ghassan Douglas, birkaç yerleşimcinin gece yarısı Kusra köylülerinin 200 kadar zeytin ağacını söktüklerini, zarar verdiklerini duyurmuştu. Batı Şeria'da özellikle Nablus çevresindeki Filistin köyleri ve köylüleri, sıklıkla, kenti çevreleyen yerleşimlerdeki aşırı sağcı Yahudilerin saldırılarına maruz kalıyor. Köylülerin evlerini basan, hayvanlarını çalan yerleşimciler, önemli bir geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarına da zarar veriyorlar.