Cami kubbesinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te restorasyon yapılan Çarşı Camisi\'nin kubbesinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris Kapalı Çarşı içinde bulunan caminin kubbesine çıkan kedi aşağı inemedi. Cami yakınındaki polis merkezinde görevli memurlar durumu fark etti. Polis, itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Camiye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekipleri, bahçe kapısı inşaat malzemeleri ile kapalı, restorasyon halindeki caminin çevresinde kediyi indirmek için seslendi. Caminin dışından itfaiye merdivenine çıkan bir görevli kediyi uzaklaştırmak için uğraştı. İki saat süren çalışma sonunda kedi aşağı indirildi. Şehit Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi görevlilerinin baktığı 4 yaşındaki tekir cinsi erkek kedi, sokağa bırakılarak gözlerden kayboldu.

O anları izleyen vatandaşlar, itfaiye ve polis itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Vatandaşlardan tekne kaptanı Serkan Işık, \"Bir iki saattir cami kubbesinde miyavlıyordu. İnemediği için miyavlayarak yardım istiyordu. Cami tadilat halinde olduğu için tehlikeli olur diyerek kubbeye çıkamadık. Çağırdığımız itfaiye ekipleri ile birlikte kediyi indirdik. Muğla Büyükşehir Belediye itfaiye ekiplerine teşekkür ederim\" dedi.



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