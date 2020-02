Cami klimalarının kablo ve bakır borularını çalan şüpheli tutuklandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Kuşadası ilçesindeki Mustafa Adalıoğlu Camii\'nin klimalarının bakır boru ve kablolarını çaldığı belirlenip, polis tarafından yakalanan A.S. (57), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kadınlar Denizi Mahallesi\'ndeki Mustafa Adalıoğlu Camisi\'nin 4\'ü salon tipi 6 klimasının bakır ve boru ve kabloları, 24 Kasım akşamı çalındı. Cami imamının durumu bildirmesi üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlattı. Cami ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen, çevredeki esnafın ifadelerine başvuran polis, şüphelinin A.S., olduğunu belirledi. A.S., evinde yakalanıp gözaltına alındı. Çalıntı kablo ve bakır kablolar da A.S.\'nin evinde bulundu. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, Söke Cezaevi\'ne gönderildi.



