-CAMİ KAPATILDI, SOKAKTA NAMAZ KILIYORLAR MADRİD (A.A) - 23.07.2010 - İspanya'nın doğusundaki Katalonya bölgesindeki Lleida kentinde, kapasitesini aşacak sayıda insanı ağırladığı için güvenli olmadığı gerekçesiyle iki camiden biri kapatılınca Müslümanlar sokakta namaz kılmaya başladı. Burka ve peçe gibi yüzü kapatan kıyafetlerin kamuya açık yerlerde yasaklandığı ilk İspanyol kenti Lleida da, bir cami, kapasitesinin çok üzerinde insanı aldığı için güvenli olmadığı gerekçesiyle kapatıldı. En fazla 240 kişilik kapasitesi bulunan caminin bazı günler 1200 kişiyle dolduğunun tespit edildiğini açıklayan belediye camiyi kapattı. Bunun üzerine kentte yaşayan bir grup Müslüman, sokakta namaz kılmaya başladı. Sosyalist Parti'ye mensup Belediye Başkanı, Katolik Angel Ros, "Ben ne zaman ibadet etmek istesem evimde yapıyorum, siz de evinizde namaz kılın. Belediyenin ibadet yerlerini teşvik etme gibi bir zorunluluğu yoktur" dedi. Ros, "bir belediye başkanı olarak sadece yasaları uygulayarak, güvenliği garanti ettiğini" söyledi. Ros, Lleida da başka bir caminin daha bulunduğunu ve "bu zamana kadar tek bir sorun yaratmadan bu caminin işlerliğini devam ettirdiğini" kaydetti. Lleida İmamı Abdelvahab Houzi ise, kendilerini "inançlarından dolayı eziyet görmüş gibi hissettiklerini" ifade etti. Belediyeyi, "rakamları abartmak ve herşeyi önceden planlamakla" suçlayan Houzi, caminin kapatılmasına hukuki yollardan karşı çıkarak haklarını arayacaklarını belirtti. Houzi, karara kızan Müslümanlar'a "sakin olma" çağrısında da bulundu.