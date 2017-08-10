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Cami inşaatındaki işçilerin güvenliği kalasa emanet!

Metrelerce yüksekte, 20 santim kalınlığındaki kalasların üstünde çalıştılar

10 Ağustos 2017 15:21

Şanlıurfa’da yapımı devam eden bir caminin minaresinde kurdukları tahta iskelede hiçbir önlem almadan çalışan işçiler, görenleri şaşırttı.

Batıkent Mahallesi'nde hayırseverler tarafından finansmanı sağlanarak yapımı devam eden bir caminin yerden 20 metre yükseklikteki minaresinde çalışan  ve başlarında baret bulunmayan 4 işçinin etrafına kurulan tahta iskele üzerinde güvenlik tedbiri almadan çalışması şaşırttı.

Metrelerce yüksekte 20 santim kalınlığındaki tahta kalaslara basan ve görenlerin yüreklerini ağızlara getiren işçiler, bir eliyle iskeleye tutunup, diğer eliyle harç döküp, kalıp betonlarla minareyi örmeye çalışıyor. Görenlerin hayret ettiği işçiler ise şaşkın bakışlara aldırış etmeden çalışmalarını sürdürüyor. (DHA) 

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