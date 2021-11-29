Cami inşaatında iskele çöktü: 8 işçi yaralandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde devam eden cami inşaatının iskelesi fırtınada çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, işçilerin hayati tehlikesini bulunmadığını söyledi.

Gebze ilçesinin Beylikbağı Mahallesi’nde inşaatı devam eden Sarı Camii'nde kubbe için kurulan iskelenin çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı.

Olayla ilgili açıklama yapan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz işçilerin durumunun iyi olduğunu belirterek “Kubbenin iskele çakımı esnasında kalıp iskelesi şiddetli fırtınada yıkıldı. 8 kişi yaralandı. 6 kişi hafif ayakta tedavi edildi. 1 işçi kafasından yaralandı, şuuru açık. Diğerinin ayaklarında kırıklar var. Hayati tehlikesi söz konusu değil" dedi.





Valilikten açıklama



Kocaeli Valiliği de olaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Çökme sırasında enkaz altında kalan 2 işçinin kısa sürede kurtarıldığı belirtilen açıklamada, “Yaralılarımız için devletimizin bütün imkanları seferber edilmek suretiyle tedavi ve takipleri sağlık kuruluşlarımızda devam etmektedir. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.



Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi’nde yapımı devam eden Merkez Camii’nde iskele çöktü. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişiden 4’üne ayakta müdahale edilirken, 4’ü ise hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.





