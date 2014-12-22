Cami inşaatına Nazi sembolleri

Polis kimliği bilinmeyen şahısların, 40 ila 50 farklı yeri karaladığını açıkladı.

Duvarlara

gamalı haçlar çizildi; “Sizinle birlikte toplama kampına” ifadeleri yazıldı.

Olayın arkasında son dönemde Almanya'da adından sıkça söz ettiren “Batının

İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar” (Pegida) adlı oluşumun olup olmadığı

bilinmiyor. Polis olayın soruşturulduğunu duyurdu. Şahısların yakalanmasına yardımcı

olanlara 1.500 euroya kadar ödül verileceği ifade edildi.

Polis yetkilisi Hans-Jürgen Petrauschke olayın dehşet

verici olduğunu belirterek

“yabancı düşmanı sloganların yayılmasına, Nasyonal sosyalist geçmişin yüceltilmesine

yer verilmeyeceğini” ifade etti.

