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Dünya
Deutsche Welle

Cami inşaatına Nazi sembolleri

Dormagen ketinde bir caminin kaba inşaatının üzerine gamalı haç çizildi ve ırkçı ifadeler yazıldı.

22 Aralık 2014 10:24

Polis kimliği bilinmeyen şahısların, 40 ila 50 farklı yeri karaladığını açıkladı.
Duvarlara
gamalı haçlar çizildi; “Sizinle birlikte toplama kampına” ifadeleri yazıldı.
Olayın arkasında son dönemde Almanya'da adından sıkça söz ettiren “Batının
İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar” (Pegida) adlı oluşumun olup olmadığı
bilinmiyor. Polis olayın soruşturulduğunu duyurdu. Şahısların yakalanmasına yardımcı
olanlara 1.500 euroya kadar ödül verileceği ifade edildi.
Polis yetkilisi Hans-Jürgen Petrauschke olayın dehşet
verici olduğunu belirterek
“yabancı düşmanı sloganların yayılmasına, Nasyonal sosyalist geçmişin yüceltilmesine
yer verilmeyeceğini” ifade etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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