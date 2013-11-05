Cami duvarına gamalı haç çizildi

Fransa'nın doğusundaki Besançon kenti yakınlarındaki Es-Sunna ve Al-Fath camilerinin duvarlarına, ırkçı ve İslam karşıtı yazılar yazıldı, gamalı haç çizildi.

Aşırı sağcı ve yabancı düşmanı Ulusal Cephe Partisini öven ifadeler ve "Fransa Fransızlarındır", "Müslümanlara ölüm", "Araplar defolun", "Yaşasın Ulusal Cephe" yazıları yazılan iki caminin duvarlarına, gamalı haç çizildi.

Es-Sunna Camisi'nin bu yıl içinde üçüncü kez ırkçı saldırıya hedef olduğu belirtildi. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Fransa'nın doğusu, aşırı sağcı partinin ülke genelinde en fazla oy aldığı bölgelerin başında geliyor. Bölgede, Müslüman ve Musevilere ait dini ibadet yerleri ve mezarlar, sık sık bu tür saldırılara hedef oluyor.