-Cami çalışmaları sağcı bakana takıldı ATİNA (A.A) - 08.12.2011 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Votanikos bölgesinde Müslümanlar için bir ibadet yeri oluşturulması, geçiçi hükümetteki aşırı sağcı Altyapı Bakanı'na takıldı. Atina'da yayımlanan Kathimerini gazetesi, önceki hükümet tarafından gerekli prosedürleri tamamlanan ibadet yeri oluşturulması konusunun Ortodoks Halk Parti'li (LAOS) Altyapı Taşıma ve Ağlar Bakanı Makis Voridis tarafından "dondurulduğunu" yazdı. Kathimerini, LAOS'un Atina'da bir cami yapımına karşı geldiğini belirttiği haberinde, bu konudaki tüm hazırlıkların tamamlandığını ve çalışmaların başlatılması için sadece Voridis'in imzasının gerektiğini kaydetti. Atina'da, Votanikos bölgesindeki eski bir yapının Müslümanların ibadet edebilecekleri bir yer haline dönüştürülmesiyle ilgili Parlamentoya sunulan yasa oy çoğunluğuyla onaylanmıştı. Eylül ayında yapılan oylamada LAOS partisi 15 milletvekili sözkonusu yasaya "hayır" oyu kullanmıştı. İlgili yasaya göre, Atina'nın Votanikos bölgesindeki Eleona semtinde Yunan Deniz Kuvvetleri'nin mülkiyetindeki eski bir yapının camiye dönüştürülmesi öngörülüyor. Yaklaşık 500 kişi kapasiteli binada minare bulunmayacak. Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından atanacak bir imam bu camide görev yapacak. Caminin yönetimi ise yine devlet tarafından atanacak 5 Yunanlı devlet memuru ile 2 Müslüman'dan oluşan bir heyete ait olacak. Bu arada, Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Yorgos Kalancis, Atina'da bir an önce yasal bir cami oluşturulmaması durumunda, Müslümanların radikalleşme yoluna gideceğini söyledi. Kathimerini gazetesine açıklama yapan Kalancis, Atina'da şu anda yasal olarak bulunan yaklaşık 30 bin Müslüman'ın kentin çeşitli yerlerinde 120'inin üzerinde ibadet yerleri oluşturduğunu belirterek, "Votanikos'daki caminin tamamlanmasının ardından bunlar kontrol edilerek bazıları yasallaştırılacak ve bazıları da kapatılacak. Cami olmazsa bu çeşit yasadışı ibadet yerleri çoğalacak ve birinci nesil Müslümanların radikalleşmesi meydana gelecek. Cami, bu konuda temel parametre olarak görülmekte" diye konuştu.