Cami bombalayacak iddiasıyla suçlanmıştı; Tuğgeneral Nail İlbey, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı’na getirildi

Eyüp Camii’ni bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan ve 16 yıl hapse mahkûm edilen Tuğgeneral Nail İlbey, Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Jandarma Genel Komutanlığında 4 tuğgeneral ve 4 jandarma albay emekliye sevk edildi. 5 general bir üst rütbeye terfi ettirildi. Ayrıca 28 generalin yeni görevlere ataması yapıldı, 32 albayın da il jandarma komutanı olarak atamaları gerçekleştirildi. Atamalarda bir isim dikkati çekti. Sözcü’de yer alan habere göre, İstanbul'daki Eyüp Camii'ni bombalamak için keşif raporu hazırlamakla suçlanan ve Balyoz kumpas davasında 21 ay tutuklu kalıp, 16 yıl hapse mahkûm edilen Tuğgeneral Nail İlbey Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı görevine getirildi.

İlbey, 2003'deki sahte keşif raporu nedeniyle yüzbaşı rütbesindeyken tutuklanmış ve yeniden yargılama sonucu beraat etmişti. İlbey 2019'da tuğgeneral rütbesine terfi etti ve Bitlis İl Alay Jandarma Komutanlığı'na atandı. Dün çıkarılan kararname ile de Jandarma TEM Başkanı oldu. Balyoz Davası'nda “Ayakkabıların içine koyacağı patlayıcı ile Fatih Camii'ni bombalayacağı öne sürülen ve 3 yıl tutuklu kalıp 16 yıl hapse mahkum edilen Albay Ali Demir de daha önce tuğgeneralliğe terfi etmiş, geçen yıl ise emekliye sevkedilmişti. Demir 5-7 Mart 2003'de yapılan ve Balyoz darbe planı hazırlandığı öne sürülen seminere katılmadığı halde tutuklanmıştı.

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