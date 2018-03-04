Cami bahçesini ve girişini su bastı; cemaat camiye girebilmek için duvarlara tırmandı

Özgür EREN -Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) Eminönü\'nde tarihi Ahi Çelebi Camisini bu sabah etkisini arttıran yağış nedeniyle yine su bastı. Caminin bahçesi ve giriş bölümü tamamen sular altında kaldı. Caminin halılarının bir kısmııslandı. Cami imamı öğlen saatlerinde camiye geldiğinde pantalon paçalarını sıvayıp terliklerini giyerek camiye girebildi. Öğlen namazını kılmak için camiye gelen vatandaşların bazıları da ıslanmamak için duvarlara tırmanarak camiye girebildi. Bazı vatandaşlar ise geri dönmek zorunda kaldı.

İmam cemaatin ayaklarının ıslanmaması için bahçeden cami girişine kadar taş döşeyerek kendince çözüm bulmaya çalıştı.

Camiye namaz kılmak için gelen Mustafa Esen \'Burayı sürekli su basıyor, biz bu durumdan şikyetçiyiz. Bizim caminin hocası ilgileniyor ama sesini duyan yok. Millet camiye giremiyor, namazını kılamıyor, gelen geri dönüyor. Belediyeye söylüyoruz, kimse bizim sesimizi duymuyor. Hep yağmur yağdığından böyle oluyor. Tuvalet pislikleri de buraya geliyor\' diye konuştu.

Cemaat ve cami imamı bu duruma çözüm bulunması için yetkililerden yardım talep etti.

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