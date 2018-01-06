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Cami avlusundaki poşetten kesik bacak çıktı

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da Eyüp Peygamber Camii avlusunda namaz kılmaya gidenler, yerdeki poşet içerisinde kesik bacak buldu

06 Ocak 2018 17:59

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da Eyüp Peygamber Camii avlusunda namaz kılmaya gidenler, yerdeki poşet içerisinde kesik bacak buldu. 
Olay, sabah saatlerinde Eyüp Peygamber Camisi\'nde meydana geldi. Sabah namazını kılmak için camiye gidenler, avluda siyah poşet görünce içine baktı. Poşette kesik bacak görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzeine sevk edilen ekiplerin incelemesinde, kesik bacağın insana ait olduğunu belirledi. Polis, kesik bacağı, ameliyatla bacağı kesilen kişi ya da yakınlarınca gömülmek yerine camiye bırakılmış olabileceği olasılığı üzerine hastanelerde son günlerde yapılan ameliyatları da incelemeye başladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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