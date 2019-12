Cami avlusunda Çeçen protestosu

T24

Zeytinburnu Seyit Nizam Mahallesi Mevlana Caddesi’nde geçtiğimiz cuma günü meydana gelen silahlı saldırıda Çeçen olduğu belirtilen Hamzat Komutan lakaplı Musaevi Berkkhazh, Rustam Altemirol, Zavrbek Amriev hayatını kaybetmişti. 3 Çeçen için bugün öğlen namazından sonra Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.Törene hayatını kaybeden Berkkhazh, Altemirol ve Amriev’in aileleri, eski milletvekili Fethullah Erbaş, Trabzon- Soçi seferini yapan Avrasya Feribotu’nu 1996’da kaçıran grubun lideri Muhammet Emin Tokcan, İnsanı Müdafa ve Kardeşlik Derneği (İMKANDER) ile Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği’nin (ÖZGÜRDER) ve İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) üyeleri katıldı. Caminin giriş kapılarında resmi üniformalı polisler şüphelilere kimlik kontrolü yaparken namaza gelenlerin de üstünü aradı. Cami avlusunda cinayet soruşturmasını yürüten sivil giyimli Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve terör polisi de hazır bulundu.Öğlen namazının ardından 3 Çeçen için cenaze namazı kılındı. MAZLUMDER Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Beyhan cenazeye katılanları isteği üzerine, cenaze namazını imamla birlikte kıldırdı. İmam konuşmasında 3 Çeçen için, "şehitlerimiz’ ifadesini kullandı. Namazın ardından İMKANDER Başkanı Murat Özer, şehitler için program yaptıklarını söyleyerek kimsenin ayrılmamasını istedi. Avluyu dolduran kalabalık "Katiller hesap verecek", "Kukla Kadirov hesap verecek", "Emirimiz Dokkoyu şehitlerimizle selamlıyoruz" ve "Kafkas direnişi ümmetin direnişidir" yazılı pankart ve döviz açtı. Sık sık tekbir getiren katılımcılar "Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz", "Müslüman uyan kafkasyaya sahip çık" ve "Katil Rusya kafkasyadan defol" şeklinde slogan attı. Bazı kadınların da gözyaşı döktüğü görüldü.Cenaze törenine katılan Muhammet Emin Tokcan, yaptığı konuşmada "Cinayetlerle korkutmaya uğraşıyorlar. Ama kimse korkmuyor. Her ölü daha çok insan bir araya geliyor. İstenilen olmayacak. Herkes daha güçlü bir şekilde bir araya gelecek. İstedikleri hedefe ulaşamayackalar. Kimse ölmekten korkmuyor. Her cinayette daha da insanlar kalabalıklaşacak. Haksızlığa ve özgürlüğe karşı mücadelemiz sürecek" dedi.İMKANDER Başkanı Murat Özer de "Bu yedinci cinayet oldu. Rusya bu haince cinayetlerine dünyada devam ediyor. Ama her yerde bu kadar rahat davranamıyor. Cinayetlerle ilgili açılan soruşturmanın acilen sonuçlandırılmasını istiyoruz" dedi.ÖZGÜRDER Başkanı Rıdvan Kaya da, "Bizler kardeşlerimizin verdiği mücadeleyi tam olarak anlayamadık. Onlara ensar olma görevimizi yerine getiremedik. Oysa ki bu kardeşlerimiz sahip çıkılmayı hak ediyordu. Onlar özgür ve bağımsız bir vatan parçası içinde Allah’ın dinine uygun bir yaşam sürebilmek için bedel ödediler" şeklinde konuştu.Cenaze töreni ve protesto gösterisi bir saat sürdü. Bu arada cenazelerin bugün defnedilmeyeceği ailelerle görüştükten sonra nerede defnedileceğine karar verileceği öğrenildi.