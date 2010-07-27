-CAMERON: TÜRKİYE'NİN AB'YE GİRMESİNİ İSTİYORUZ ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - İngiltere Başbakanı David Cameron, bugün Ankara'da yapacağı resmi temaslarında "Ankara'dan Brüksel'e yolun döşenmesini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesini istiyoruz" diyecek. Reuters ajansının hükümet yetkililerinden edindiği konuşma metnine göre Cameron, bugün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) yapacağı konuşmada, "ateşli biçimde Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin tam üyesi olmasını isteyecek." NATO'nun kıdemli üyesi Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği için çalışmış olduğunu belirten Muhafazakar Parti Lideri Cameron, "Türkiye'nin AB üyesi olmasına engel çıkarılması bizi kızdırmaktadır" diyecek ve Türkiye'nin Afganistan'da da NATO ile birlikte çalıştığını AB üyelerine bir kez daha hatırlatacak. Türkiye'nin AB üyeliğine tam karşı olan Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve genelde çekimser duran Alman Başbakanı Angela Merkel'e karşı Cameron'un Ankara'da sözünü esirgemeyeceğini hatırlatan Reuters, Cameron'un bugünkü konuşmasında Türkiye'nin AB üyeliği girişimini desteklerken, "Laik Müslüman ülke Türkiye'nin AB'ye kabulü din ayrımı üzerine değil, (medeni) değerler üzerine olacaktır. Bunun için AB'ye tam üyelikte hüsnükabul görmelidir" diyecek. Türkiye'yi ilk kez ziyaret eden Başbakan Cameron, konuşmasında Türkiye'nin AB üyeliğine kesin karşı olanları üç gruba ayırıyor: "Türkiye'nin büyüyen ekonomi gücenden korkan muhafazakarlar; Batı-Doğu kutbundakiler ve İslam'a karşı hep önyargılı olanlar.''