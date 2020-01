Cameron'ın ülkesini Euro anlaşmasına sokmamasına tepki!

T24 - AB Liderler Zirvesi'nde euroyu kurtarmak için dün düzenlene 26 ülkenin

hükümetlerarası anlaşmasına İngiltere dahil olmadı. İngiltere Başbakanı David Cameron, zirvede "Euro'ya başarılar dileriz" ifadesinde bulunarak anlaşmayı onaylamadığını belirtti.



Cameron'ın hükümetlerarası anlaşmaya

dahil olmaması Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından "saygı duyulması gereken bir karar" olarak algılanırken, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından sert karşılandı.



İşte İngiltere'nin Euro'yu kurtarmak için yapılan anlaşmayı veto etmesine dünyadan gelen tepkiler;



Alman Gazetesi Der Spiegel, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın "The man who said no to Europe' adding" yani "Avrupa'ya katılmayı reddeden adam!" olarak tanımlarken Fransızların ünlü gazetesi Le Monde manşetinde "Great Britain isolated like never before", "Büyük Britanya daha önce hiç olmadığı kadar yalnızlaştı" başlığını kullandı.



Ülkesinde de medyanın bir kısmından benzer tepkiler gören Cameron'ı destekleyenler de var.



HaberTürk'te yer alan habere göre; bazı medya kuruluşları Cameron'ı "Avrupa'nın güçlü adamı" olarak tanımlayarak bir diğer muhafazakar başbakan Margaret Thatcher'a benzetti.



Bunun yanında bazı Avrupa gazeteleri de vetoyu, "Adil olalım: Britanya'nın Euro krizi konusunda yapabileceği hiç bir şey yok!" sözleriyle savundu.



The Wall Street Journal Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan bir haberde de İngiltere'nin vetosunun ülkenin izole edilmesine neden olacağı görüşü savunuldu.



The Daily Times ve The times gazeteleri ise İngitere'nin yalnız adam olarak kaldığını yazdı.