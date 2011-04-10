Cameron’ın 3 yıldızlı tatili

T24 - Granada’da korumaların uzak takibinde el ele kenti gezen, spor ayakkabılarıyla parklarda dolaşan Cameron çiftinin tatili 'Halkın gözünü boyama' olarak yorumlanıyor.





İngiltere Başbakanı David Cameron ve eşi Samantha’nın İspanya’daki haftasonu kaçamağı devam ediyor.

Samantha Cameron’ın 40’ıncı yaş günü şerefine Güney İspanya’ya tatile giden çift buraya ucuz bir havayolları şirketiyle uçmuştu. Çocuklarını dadıya bırakan çift İspanya’da da lüks bir otel yerine, üç yıldızlı bir otelde kalmayı tercih etti.

Granada’da korumaların uzak takibinde el ele kenti gezen, spor ayakkabılarıyla parklarda dolaşan çiftin tatili “Halkın gözünü boyama” olarak yorumlanıyor. Ancak ikilinin tatili, ABD Başkanı Barack Obama’nın milyon dolarlık tatilleri ve Fransa lideri Nicolas Sarkozy’nin zenginlerin yatıyla çıktığı tatillerle karşılaştırıldığında çok daha ucuz kalıyor.

Çiftin tercih ettiği havayolu şirketinde İspanya’ya gidiş-dönüş biletinin 152 sterlin (375 TL), kaldıkları otelde de iki kişilik bir odanın fiyatının 120 euro (260 TL) olduğu öğrenildi. İngiltere’de son dönemde bütçe kısıtlamaları nedeniyle protesto gösterileri düzenleniyor.















