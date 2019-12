-CAMERON: İLİŞKİLERİMİZDE ALTIN ÇAĞDAYIZ ANKARA (A.A) - 27.07.2010 - İngiltere Başbakanı David Cameron, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini kuvvetle desteklediklerini belirterek, "İlişkilerimizde gerçekten altın çağda olduğumuzu düşünüyorum" dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı David Cameron, Başbakanlık Merkez Binadaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmelerde ortak bir vizyonun paylaşıldığını belirten Cameron, "Ülkenizin ekonomik anlamda büyük başarılar elde ettiğini biliyorum. Bahsettiğiniz altın çağ ve altın fırsatlardan ben de bahsetmek istiyorum" dedi. "Türkiye'nin AB üyesi olmasını kuvvetle her ikimiz de istiyoruz" ifadesini kullanan Cameron, "Türkiye'nin, kampın bekçiliğini yaparken çadırın içinde olmamaktan memnun olmadığını biliyorum" diye konuştu. Cameron, Türkiye ile İngiltere'nin, Ortadoğu, İran başta olmak üzere her konuda birlikte çalışabileceğini belirterek, Türkiye'nin, Doğu ile Batı arasında tercih yapmayıp ikisini de tercih etmesini çok doğru bulduklarını kaydetti. David Cameron şunları söyledi: "Benim için en önemli konu Afganistan. Afganistan'da güvenlik ve istikrar açısından neler yapabiliriz? Türkiye'nin oradaki katkısı çok önemli. Nüfusunun çoğunluğu Müslüman bir ülke olarak Türkiye, Afganistan'da çabamızın istikrar sağlamak olduğunu, işgal olmadığını anlatmak açısından büyük önem taşıyor". Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan "Stratejik ortaklık" anlaşmasının önemine işaret eden Cameron, ekonomik alanda büyük fırsatlar olduğunu, iki ülkenin de ekonomilerini geliştirme konusunda kararlı olduklarını söyledi. Cameron, Kıbrıs konusunda da ortak görüşleri olduğunu belirterek, "Kıbrıs konusunda bu yıl gerçek anlamda ilerleme sağlamamız gerekiyor" dedi. İngiliz Başbakan Cameron, Türkiye'nin AB'ye üye olması durumunda, İngiltere'ye çok sayıda göçmen gidebileceği, bu durumun kendisinin göçmen politikasına uyup uymadığı yolundaki bir soru üzerine, "yeni üyelerin kontrollü geçişlerinden daha önce de bahsettiğini ayrıca, ekonomiler büyüdükçe, eşitlendikçe ülkeler arasındaki insan akışının eskisi kadar olmadığını" kaydetti. Ortadoğu'da doğrudan görüşmelerin yapılmasını istediklerini belirten Cameron, Türkiye ile İsrail'in geçmişten beri dost olduğunu ve bundan sonra da olmasını umduklarını söyledi. Bir gazetecinin Başbakan Erdoğan'a yönelttiği "Genç, dinamik ve Türkiye'yi seven bir İngiliz Başbakanla birliktesiniz, size hiç Tony Blair'i (İngiltere'nin eski Başbakanı) hatırlatıyor mu? Daha iyi arkadaş olacak mısınız?" sorusuna ise İngiliz Başbakan, "Kulaklığım çalışmıyormuş gibi davranarak, sevgili dostum Tayyip'in nasıl diplomatik bir yanıt verdiğini dinlemeyi tercih ediyorum" yanıtını verdi. Türkiye'nin, İngiltere'den 5 PKK'lı teröristin iadesini istediğini ancak bunların iade edilmediğini belirterek İngiltere'nin "terörizmle nasıl mücadele ettiğini" sorması üzerine Cameron, "PKK, İngiltere'de de AB'de olduğu gibi yasaklanmış bir örgüttür ve öyle olmaya devam edecektir. Yakalanan kişilerle ilgili ayrı ayrı işlem yürütülür. Her olayın detaylarına göre muamele yapılır" dedi. İngiltere'nin Kıbrıs'ta çözüm sürecinde oynayabileceği rolü de açıklayan Cameron, İngiltere'nin bu konuyla uzun bir tarihi bulunduğunu ve bu çerçevede oynayacakları rolün, insanları biraraya getirmeye çalışmak olacağını ifade etti. Cameron, Kıbrıs'ın AB'nin çözülmemiş bir sorunu olduğunu belirterek, "Bunu bir kenara atıp bırakamayız. Kıbrıs sorunu Türkiye'nin de AB sürecinin önünde duran bir sorun. Ne kadar hızlı çözersek Türkiye'nin AB sürecini de o kadar hızlandırabiliriz" dedi.